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Роналду вспомнил, каким для него был дебют в «Манчестер Юнайтед»

Португалец невероятно нервничал накануне первого матча
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:15
Роналду вспомнил, каким для него был дебют в «Манчестер Юнайтед»
Фото: Twitter МЮ

Обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду в интервью пресс-службе «Манчестер Юнайтед» вспомнил, какие эмоции у него были накануне дебютного матча в составе МЮ:

Когда меня подписали в МЮ, мне сказали, что я еще на год вернусь в Португалию. Но Сэр Алекс Фергюсон возразил: «Нет, ты остаешься в Англии. И ты будешь в стартовом составе на следующую игру». Я невероятно нервничал (показывает, как трясется – XSPORT).

Я начал звонить своим друзьям, делиться новостью. Я даже не ожидал, что у меня будет возможность появиться на поле. Так что я до ужаса нервничал.

Недавно форвард заявил, что планирует провести первый матч сезона-2021 АПЛ в ближайшую субботу. Главный тренер манкуниацев Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что Роналду сыграет с «Ньюкаслом».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Криштиану Роналду сэр Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед

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