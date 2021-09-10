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Роналду вспомнил, каким для него был дебют в «Манчестер Юнайтед»
Португалец невероятно нервничал накануне первого матча
18:15
Фото: Twitter МЮ
Обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду в интервью пресс-службе «Манчестер Юнайтед» вспомнил, какие эмоции у него были накануне дебютного матча в составе МЮ:
Когда меня подписали в МЮ, мне сказали, что я еще на год вернусь в Португалию. Но Сэр Алекс Фергюсон возразил: «Нет, ты остаешься в Англии. И ты будешь в стартовом составе на следующую игру». Я невероятно нервничал (показывает, как трясется – XSPORT).
Я начал звонить своим друзьям, делиться новостью. Я даже не ожидал, что у меня будет возможность появиться на поле. Так что я до ужаса нервничал.
Недавно форвард заявил, что планирует провести первый матч сезона-2021 АПЛ в ближайшую субботу. Главный тренер манкуниацев Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что Роналду сыграет с «Ньюкаслом».
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