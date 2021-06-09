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Россия не откажется от выступления на Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

Вопрос даже не поднимался
Футбол Евро-2020
22:27
Россия не откажется от выступления на Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
Фото: УАФ

В России не будут отказываться от выступления на Евро-2020.

Сообщалось, что россияне могут бойкотировать турнир из-за новой формы сборной Украины. Впрочем, глава Российского футбольного союза Александр Дюков это опроверг.

«Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось».

Новую форму сборной Украины уже успел прокомментировал Владимир Путин.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная России (футбол) сборная Украины (футбол)

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