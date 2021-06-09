Экс-тренер «Динамо»: «Россия огромная спортивная держава. Должны дойти до полуфинала Евро»
Россия не откажется от выступления на Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
Вопрос даже не поднимался
Фото: УАФ
В России не будут отказываться от выступления на Евро-2020.
Сообщалось, что россияне могут бойкотировать турнир из-за новой формы сборной Украины. Впрочем, глава Российского футбольного союза Александр Дюков это опроверг.
«Снятие сборной России с Евро-2020? Это даже не обсуждалось».
Новую форму сборной Украины уже успел прокомментировал Владимир Путин.