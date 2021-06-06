Украинское трио – вице-чемпионы Европы по стрельбе из лука
Российский комментатор – о новой форме сборной Украины: «Они могут нарисовать там хоть Аляску, Африку и Антарктиду»
На футболке национальной команды изображены границы страны с Крымом
6 июня 15:53
Дмитрий Губерниев / Фото: Чемпионат
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новой форме сборной Украины, на которой изображены границы страны вместе с Крымским полуостровом.
«Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Вот я стою рядом с Лёшей Немовым, он четырёхкратный олимпийский чемпион. А я могу сказать, что я пятикратный. Могу же? Будет ли это правдой – не уверен. Пусть рисуют то, что хотят. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников»
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