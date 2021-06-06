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Российский комментатор – о новой форме сборной Украины: «Они могут нарисовать там хоть Аляску, Африку и Антарктиду»

На футболке национальной команды изображены границы страны с Крымом
Футбол Сборная Украины
6 июня 15:53
Российский комментатор – о новой форме сборной Украины: «Они могут нарисовать там хоть Аляску, Африку и Антарктиду»
Дмитрий Губерниев / Фото: Чемпионат

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новой форме сборной Украины, на которой изображены границы страны вместе с Крымским полуостровом.

 «Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Вот я стою рядом с Лёшей Немовым, он четырёхкратный олимпийский чемпион. А я могу сказать, что я пятикратный. Могу же? Будет ли это правдой – не уверен. Пусть рисуют то, что хотят. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников»

Фото новой формы сборной Украины.

Источник: Чемпионат Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 2

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6 июня 2021г. 17:23
Нічого, дочекаєшся і побачиш
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6 июня 2021г. 16:03
Долітаєшся.
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