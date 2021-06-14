Сборная Украина за 4 минуты матча с Нидерландами забила столько же голов, сколько на двух предыдущих Евро
Российский комментатор: «Украина сейчас сильнее, чем наша команда»
Орлов считает, что подбор исполнителей у команды Шевченко гораздо лучше
Геннадий Орлов / Фото: РИА-Новости
Российский комментатор Геннадий Орлов сравнил силу сборных Украины и России.
«Вот финны обыграли датчан – кто думал, что они обыграют? По игровым показателям, по футболистам сейчас Украина сильнее, чем сборная России. Она и лучше играет на европейское арене. Игроки у них сильные».
Напомним, в 1-м туре Евро-2020 Россия уступила Бельгии (0:3), а Украина проиграла Нидерландам (2:3).