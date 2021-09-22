Российский комментатор: «Дякую тобi боже, що я не москаль»
Российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей
Он сломал нос сопернику, ударив перед этим его головой
Фото: eurosport
Игрок австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией.
Во время матча в любительской лиге Арсанукаев ударил соперника головой, получив вторую желтую карточку. Правда, объяснения арбитра ему не понравились и в добавок он головой разбил сопернику нос.
Арбитр передал всю информацию в суд. Игрока дисквалифицировали на 48 матчей, сообщает Kronen Zeitung.
Таким образом он сможет вернуться к игре лишь в сентябре 2023-го года.
Ранее российский комментатор вспомнил Валерий Лобановского.
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