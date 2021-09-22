Российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей

Он сломал нос сопернику, ударив перед этим его головой

Фото: eurosport

Игрок австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией.

Во время матча в любительской лиге Арсанукаев ударил соперника головой, получив вторую желтую карточку. Правда, объяснения арбитра ему не понравились и в добавок он головой разбил сопернику нос.

Арбитр передал всю информацию в суд. Игрока дисквалифицировали на 48 матчей, сообщает Kronen Zeitung.

Таким образом он сможет вернуться к игре лишь в сентябре 2023-го года.

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