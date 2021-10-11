Ротань: «Фарерские острова достаточно неуступчивая команда. Они обыгрывали Россию и сыграли вничью с Францией»

Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями УАФ от матча с Фарерскими островами U-21 в отборе на Евро-2023.

Мы знаем сейчас, что слабых команд нет. Уровень команд выравнивается. Еще зимой знали, что Фареры обыгрывали и Россию, Израиль, просто так они очки не отдают. С Францией и Северной Македонией они сыграли вничью. Достаточно крепкая команда, с которой нужно максимум усилий приложить.

Сложно ли подобрать костяк для молодежной команды?

Что касается футболистов, мы подбираем группу под наше виденье. Я доволен игроками и их отношением. Постепенно мы будем двигаться в том направлении, не нужно сейчас посыпать голову пеплом – говорить, что мы проиграли Франции и все так плохо. У нас не плохо. Может быть, такой результат игры с Францией (0:5), который нас немного угнетает. Я ребятам сказал после игры – они не хуже тех, которые играют во Франции.

Да, есть некоторые нюансы – когда 12 игроков играют в командах уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы, а не просто сидят на скамейках. Они в тонусе, могут прибавить, когда нужно.

Считаю, что наши ребята талантливее их, но на сегодня у них не тот тонус, они не могут повышать ритм игры. В этом есть проблема, но это все исправимо. Начнут они играть в своих клубах, еврокубках – поверьте, эта команда многого может добиться».