Ротань: «Много моментов не используем. После перерыва любая наша ошибка становится роковой»

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча с Сербией-U21 в отборе на Евро-2023.

И ребята переживают, и мы переживаем, но ничего страшного – это футбол, мы двигаемся дальше. Надеюсь, что мы станем только сильнее и в следующем матче уже продемонстрируем как реализацию, так и результат».