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Ротань: «Много моментов не используем. После перерыва любая наша ошибка становится роковой»
Украина сыграет против Сербии в отборе на Евро-2023
16:10
Фото: УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча с Сербией-U21 в отборе на Евро-2023.
«Работаем сейчас над реализацией, потому что много моментов не используем. Нужно такие матчи – это уже не впервые – закрывать еще в первом тайме. После перерыва любая наша ошибка становится роковой. Потом очень долго возвращаемся в игру и еще имеем моменты, но, к сожалению, не забиваем их.
И ребята переживают, и мы переживаем, но ничего страшного – это футбол, мы двигаемся дальше. Надеюсь, что мы станем только сильнее и в следующем матче уже продемонстрируем как реализацию, так и результат».
В последней игре Украина сыграла вничью с Северной Македонией (1:1).
Игра с Сербией состоится 16 ноября во Львове. Начало – в 18:00.
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