Ротань – о матче с Арменией: «Сложный матч, но победа есть победа»

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Главный тренер сборной Украины u-21 Руслан Ротань прокомментировал победу над Арменией (2:1) в матче отбора на Евро-2023.

Сегодня было много позитивных моментов. Не понравилось, когда мы выходили через средние передачи на большие расстояния. Из-за этого и пропустили. Забили быстрый мяч и подумали, что мяч закончился. Это оказалось для нас проблемой.

В Сербии я был больше уверен в ребятах. Они заслужили ту победу и показали качественный футбол. Сегодня в перерыве сказал, что такие матчи нужно закрывать на 20-й минуте, а дальше получать удовольствие от игры. Сложный матч, но победа есть победа.

Какие позиции требуют усиления? Конкуренция всегда добавляет качества в игре. Но нас самом деле мы не так много сыграли этим составом. Провели мало тренировок. Если бы их было больше, футбол был бы более качественным».