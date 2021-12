Ровно 27 лет назад Шевченко забил свой первый мяч в Лиге чемпионов. Видео

Андрей Шевченко в 1994-м / Фото: УНИАН

7 декабря 1994-го года самый легендарный футболист времен независимой Украины Андрей Шевченко забил свой первый мяч в Лиге чемпионов.

