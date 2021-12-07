Шевченко назвал главную причину, по которой «Дженоа» не может победить в последних играх
Ровно 27 лет назад Шевченко забил свой первый мяч в Лиге чемпионов. Видео
Издали огорчил «Баварию», но это не помогло «Динамо»
17:07
Андрей Шевченко в 1994-м / Фото: УНИАН
7 декабря 1994-го года самый легендарный футболист времен независимой Украины Андрей Шевченко забил свой первый мяч в Лиге чемпионов.
OTD in 1994— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 7, 2021
Andriy Shevchenko scored his first UCL goal as he put Dynamo Kyiv ahead at the Olympiyskyi
Dynamo would go onto lose 4-1 on the night
pic.twitter.com/tl0V8EXFdC
Это был матч против «Баварии», который «Динамо» проиграло с разгромным счетом (1:4).
Завтра «Динамо» проведет последний еврокубковый матч в этом сезоне.
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