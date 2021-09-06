«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А

Игрок разорвал контракт со своим бывшим клубом

фото - ФК Рух

«Рух» подпишет бразильского защитника Роберто Роза, сообщает Globo.

Ранее игрок защищал цвета бразильского «Интернасьоналя», но разорвал контракт с командой.

Таким образом, «Руху» не придется выплачиваться бразильцам деньги за защитника. Но «Интер» получит право на 50% от суммы за последующую перепродажу Роза.

В минувшем сезоне футболист выступал в аренде за «Паране», выступающей во втором бразильском дивизионе, где провел 3 матча.

Напомним, защитник «Динамо» прокомментировал свою аренду в «Рух».