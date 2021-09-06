Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Кривбасс 2:1 Окончен
18:30 Оболонь - Волынь 1:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А

Игрок разорвал контракт со своим бывшим клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
22:01
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
фото - ФК Рух

«Рух» подпишет бразильского защитника Роберто Роза, сообщает Globo.

Ранее игрок защищал цвета бразильского «Интернасьоналя», но разорвал контракт с командой.

Таким образом, «Руху» не придется выплачиваться бразильцам деньги за защитника. Но «Интер» получит право на 50% от суммы за последующую перепродажу Роза.

В минувшем сезоне футболист выступал в аренде за «Паране», выступающей во втором бразильском дивизионе, где провел 3 матча.

Напомним, защитник «Динамо» прокомментировал свою аренду в «Рух».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рух

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Костевич: «Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро»
Костевич: «Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 сентября 15:24
Кучук: «Каждый футболист стелился так, будто играл последний матч»
Кучук: «Каждый футболист стелился так, будто играл последний матч»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 августа 10:47
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Послесловие
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 августа 10:05
Стало известно, когда определится будущее тренерского штаба «Львова»
Стало известно, когда определится будущее тренерского штаба «Львова»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 августа 07:59
Забил не за ту львовскую команду. Защитник «Львова» автоголом принес победу «Руху»
Забил не за ту львовскую команду. Защитник «Львова» автоголом принес победу «Руху»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 августа 21:28
«Рух» опубликовал видеопоздравление с Днем независимости Украины
«Рух» опубликовал видеопоздравление с Днем независимости Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
24 августа 13:46

Новости: Футбол

Грозный объяснил, почему Петраков предпочитает Малиновскому Буяльского и Шапаренко
Грозный объяснил, почему Петраков предпочитает Малиновскому Буяльского и Шапаренко
Сборная Украины
22:58
Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины
Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины
Сборная Украины
22:35
Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»
Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»
В Европе
22:22
После ничьей с Украиной Дешам вызвал обидчика «Шахтера»
После ничьей с Украиной Дешам вызвал обидчика «Шахтера»
Чемпионат мира по футболу
22:11
Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации
Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации
В мире
22:10
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
Украинская Премьер-лига
22:01
Самый большой прогресс – у Марлона. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Самый большой прогресс – у Марлона. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Украинская Премьер-лига
21:51
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Украинская Премьер-лига
21:43
Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»
Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»
Премьер-Лига (Англия)
21:30
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:06
19
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
32
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости