Костевич: «Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро»
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
Игрок разорвал контракт со своим бывшим клубом
фото - ФК Рух
«Рух» подпишет бразильского защитника Роберто Роза, сообщает Globo.
Ранее игрок защищал цвета бразильского «Интернасьоналя», но разорвал контракт с командой.
Таким образом, «Руху» не придется выплачиваться бразильцам деньги за защитника. Но «Интер» получит право на 50% от суммы за последующую перепродажу Роза.
В минувшем сезоне футболист выступал в аренде за «Паране», выступающей во втором бразильском дивизионе, где провел 3 матча.
Напомним, защитник «Динамо» прокомментировал свою аренду в «Рух».
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