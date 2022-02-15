«Минай» усилился форвардом, вызывавшимся в сборную Украины, и голкипером «Руха»
«Рух» может лишиться игрока до конца года
Альваренга повредил колено
Фото: ФК Рух
«Рух» может лишиться полузащитника Фабрисио Альваренгу.
На сборе в Турции аргентинец получил травму колена. У него подозревают разрыв крестообразных связок.
Футболист уже отправился на родину для лечения. Предполагаемый срок восстановления – 9 месяцев.
Таким образом, он может больше не сыграть в этом году. В «Рух» хавбек перешел летом.
На его счету один гол в 11 матчах УПЛ.
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