«Рух» может лишиться игрока до конца года

Альваренга повредил колено

Фото: ФК Рух

«Рух» может лишиться полузащитника Фабрисио Альваренгу.

На сборе в Турции аргентинец получил травму колена. У него подозревают разрыв крестообразных связок.

Футболист уже отправился на родину для лечения. Предполагаемый срок восстановления – 9 месяцев.

Таким образом, он может больше не сыграть в этом году. В «Рух» хавбек перешел летом.

На его счету один гол в 11 матчах УПЛ.