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«Рух» не продлил аренду защитника «Бенфики»

Также львовян покинул еще один словенский оборонец
Футбол Украинская Премьер-лига
21:33
«Рух» не продлил аренду защитника «Бенфики»
Эрик Глиха / Фото - ФК Рух

Два словенских футболиста покинули «Рух». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Речь о защитниках Эрике Глихе и Давиде Зеце. Первый получил статус свободного агента. Второй вернулся в «Бенфику» после аренды.

В минувшем сезоне Глиха провел десять матчей. Зецу же удалось сыграть в девяти поединках.

Ранее сообщалось, что комитет этики и честной игры начал проверку высказываний «Руха» в адрес УАФ.

Сергей Стаднюк
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Рух

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