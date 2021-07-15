«Рух» не продлил аренду защитника «Бенфики»

Также львовян покинул еще один словенский оборонец

Эрик Глиха / Фото - ФК Рух

Два словенских футболиста покинули «Рух». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Речь о защитниках Эрике Глихе и Давиде Зеце. Первый получил статус свободного агента. Второй вернулся в «Бенфику» после аренды.

В минувшем сезоне Глиха провел десять матчей. Зецу же удалось сыграть в девяти поединках.

Ранее сообщалось, что комитет этики и честной игры начал проверку высказываний «Руха» в адрес УАФ.