«Минай» рассматривает подписание экс-голкипера «Руха»
«Рух» не продлил аренду защитника «Бенфики»
Также львовян покинул еще один словенский оборонец
Эрик Глиха / Фото - ФК Рух
Два словенских футболиста покинули «Рух». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
Речь о защитниках Эрике Глихе и Давиде Зеце. Первый получил статус свободного агента. Второй вернулся в «Бенфику» после аренды.
В минувшем сезоне Глиха провел десять матчей. Зецу же удалось сыграть в девяти поединках.
Ранее сообщалось, что комитет этики и честной игры начал проверку высказываний «Руха» в адрес УАФ.
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