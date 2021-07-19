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«Рух» не сможет принимать матчи УПЛ и на стадионе «Динамо»

В УАФ не намерены идти навстречу львовянам
Футбол Украинская Премьер-лига
12:34
«Рух» не сможет принимать матчи УПЛ и на стадионе «Динамо»
Фото - Динамо Киев от Шурика

«Рух» пока не утвердил домашний стадион на розыгрыш УПЛ сезона-21/22. Чемпионат стартует уже 25 июля.

18 июля клуб обратился к «Динамо» с просьбой позволить играть на стадионе им. В. Лобановского. Киевский клуб ответил согласием.

Однако в комитете по стадионам УАФ не намерены идти навстречу львовянам. Дело в том, что согласно регламенту клубы не могут выступать на аренах вне области своей регистрации.

Ровно по той же причине «Руху» было отказано в выступлениях на Центральном стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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