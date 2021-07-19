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«Рух» объявил, что будет играть домашние матчи УПЛ на стадионе «Динамо»

Львовяне переедут в Киев
Футбол Украинская Премьер-лига
10:47
«Рух» объявил, что будет играть домашние матчи УПЛ на стадионе «Динамо»
Фото: ФК Динамо

«Рух» через свой сайт сообщил, что заявит стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского домашним на матчи УПЛ.

Львовский клуб договорился с киевлянами об аренде арены на сезон 2021/22. О договоренности и документах сообщается на официальном сайте львовского клуба.

При этом, «Рух» сообщил, что президент киевлян Игорь Суркис первым предложил такую идею.

«Рух» выражает искренние слова благодарности «Динамо» и его президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Игорь Михайлович лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи «Руху» в сложившейся ситуации.

«Динамо» первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразило четкую и однозначную позицию по преследованию со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и которые не боятся ее публично высказывать.

Мы в свою очередь заверяем, что будем и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества «Царя всея футбола».

Можем заверить наших болельщиков, футбольную общественность, друзей и недругов, что мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу».

Изначально, «Рух» заявил стадион «Украина» домашней ареной, однако УАФ понизила ее в категории. Стадион «имени Романа Шухевича» в Тернополе также был неодобрен УАФ.

Андрей Усмонов
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Рух

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