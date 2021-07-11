Тренер «Металлиста 1925»: «Кто-то еще приезжает на просмотр, другие уезжают»
«Рух» одолел «Верес», «Металлист 1925» и «Львов» добыли победы над представителями низших лиг
Клубы УПЛ провели спарринги на предсезонных сборах
Фото - Металлист 1925
В контрольный матчах в рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» переиграл «Полтаву», а «Львов» одолел «Подолье».
Победу харьковчанам принесли голы Дмитренко и Фабиньо до перерыва. «Горожанам» для достижения положительного результата хватило мяча игрока на просмотре.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» будет выселен из базы для реконструкции.
Контрольные матчи
«Львов» – «Подолье» 1:0
Гол: игрок на просмотре
«Металлист 1925» – «Полтава» 2:0
Голы: Дмитренко, 26, Фабиньо, 43
«Рух» – «Верес» 1:0
Гол: Борячук, 49
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