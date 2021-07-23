«Рух» подписал защитника «Агробизнеса»

Львовяне оформили полноценный трансфер

Фото: ФК Рух

«Рух» объявил о переходе защитника «Агробизнеса» Романа Дидыка.

Отмечается, что это полноценный трансфер и львовяне даже заплатили за переход игрока. О сумме трансфера не сообщается. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

18-летний Дидык успел в Первой лиге отыграть за «Агробизнес» 42 матча и забил 2 гола.

Ранее львовяне подписали экс-игрока «Динамо» и «Колоса».