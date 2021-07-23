Экс-легионер «Руха» Сигурдссон вернулся в Исландию
«Рух» подписал защитника «Агробизнеса»
Львовяне оформили полноценный трансфер
23 июля 18:18
Фото: ФК Рух
«Рух» объявил о переходе защитника «Агробизнеса» Романа Дидыка.
Отмечается, что это полноценный трансфер и львовяне даже заплатили за переход игрока. О сумме трансфера не сообщается. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.
18-летний Дидык успел в Первой лиге отыграть за «Агробизнес» 42 матча и забил 2 гола.
Ранее львовяне подписали экс-игрока «Динамо» и «Колоса».
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