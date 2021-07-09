Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ

Клуб требует от УАФ разрешить играть на стадионе «Украина»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:23
«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ
Фото: ФК Рух

«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ.

Клуб через свой сайт сделал заявление, что прекратит свою деятельность, если им не разрешат играть на стадионе «Украина».

Накануне, УАФ понизила в категории стадион «Украина» и на нем запрещено проводить матчи УПЛ.

«Официально предостерегаем УАФ: клуб готов прекратить существование. И это не ультиматум, и не угроза, это – констатация факта.

Состоялся очередной произвол в украинском футболе, который в очередной раз продемонстрировал, как «Царь всея футбола» и Вадим Костюченко в ручном режиме «управляют» футболом.

Сегодня, 9 июля 2021-го, служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала новый «Cписок стадионов, которые соответствуют структурным критериям четырех категорий УАФ». Согласно этому списку, в частности, стадион «Украина» лишен 3-й категории и переведен во 2-ю, а затем, проводить поединки УПЛ на нем не разрешается.

По странному совпадению, слухи и частные звонки со стен Дома футбола о такой перспективе появились в футбольной среде сразу после того, как «Рух» задекларировал именно стадион «Украина» как главный стадион для проведения домашних матчей во время процедуры аттестации на сезон 2021/2022, а само решение – непосредственно в ответ на совместное письмо трех профессиональных клубов Львова в премьер-лигу и ПФЛ Украины о готовности скоординировано планировать свои домашние матчи на этом стадионе и совместно готовить его к этим матчам.

Процессы разрушения отношений с «Ареной Львов» начались в начале 2021-го не по нашей инициативе. Новое руководство «Арены» совместно с УАФ решило повесить на львовских клубов-участников УПЛ львиную долю расходов на подготовку стадиона к матчам национальной сборной, которые планировались на март, да еще и принудительно выселили их из своего же стадиона, полностью поломав календарь соревнований элитной лиги национальных соревнований по футболу.

Решение по стадиону «Украина» – абсолютно заказное. Его заказчик, мы твердо убеждены – «Царь всея футбола». Исполнитель заказа – Вадим Костюченко. Цель заказа – показать, кто рулит в нашем футболе, кто здесь патрон и кому надо приходить на поклон и с кем решать вопросы.

Смеем напомнить уважаемым господам из УАФ: львовян еще никто на колени не ставил и не поставит. Можете в этом не сомневаться.

Подтверждением заказного характера решения по «Украине» является то, что в перечне стадионов 3-й категории остались арены, на которых, в отличие от стадиона «Украина», отсутствует подогрев, соответствующее освещение, из-за чего они не могли полноценно принимать матчи УПЛ в прошлом сезоне. Вашему вниманию общеизвестные примеры:

1. Стадион в Чернигове, на котором отсутствует подогрев, полностью аварийная трибуна и отсутствует сопутствующая инфраструктура – 3-й категории.

2. Стадион «Авангард» в Ужгороде, на котором отсутствует подогрев, система освещения не отвечает еще многим критериям УПЛ, – также 3-й категории.

3. На НТК им. В. Банникова, который не имеет 3-й категории, в случае необходимости, которую конечно же определяет УАФ (читай «Царь всея футбола»), можно проводить поединки УПЛ;

4. Есть также много вопросов и к стадионам в Кропивницкому, Черкассах, Николаеве. Но они 3-й категории.

Дело по стадиону «Украина» склепали на колене, в кратчайшее время, бездоказательно, в лучших традициях НКВД. А УАФ превратилась в Политбюро ЦК КПСС. Это не структура, которая развивает футбол, это структура, члены которой откровенно паразитируют на футболе и считают себя повелителями и вершителями судеб в украинском футболе.

На «Рух» осуществляется жесткое давление со стороны УАФ, которая своим решением может уничтожить еще один клуб УПЛ, стереть его с футбольной карты Украины. Переезжать и играть домашние матчи на стадионе другого города и становиться очередным клубом-бездомным не собираемся.

Работать и отдаваться на благо и развитие футбола в такой системе – нет смысла. Следовательно, официально заявляем, если до 3-го тура УПЛ, в котором «Рух» должен сыграть первый домашний матч в новом сезоне, руководство УАФ не позволит проводить матчи УПЛ на стадионе «Украина», «Рух» и профессиональная детская академия клуба прекратят свою деятельность».

Ранее с УПЛ снялся и прекратил свою деятельность «Олимпик».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Рух

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
9 июля 2021г. 20:41
Пацаны, кому интересно есть тема!
Месяц назад нашел сайт с прогнозами, поначалу думал очередная шляпа, с начало взял один на пробу, потом еще пару, в общем
поперло! Если кому интересно вот king-ball. ru Если что, меня там же на сайте найти можно!
0 0
Ответить
9 июля 2021г. 20:41
Пацаны, кому интересно есть тема!
Месяц назад нашел сайт с прогнозами, поначалу думал очередная шляпа, с начало взял один на пробу, потом еще пару, в общем
поперло! Если кому интересно вот [ссылка удалена] Если что, меня там же на сайте найти можно!
0 0
Ответить

Новости по тегам

Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:05
Два клуба УПЛ оказались без домашнего стадиона за 16 дней до начала сезона
Два клуба УПЛ оказались без домашнего стадиона за 16 дней до начала сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
16:20
«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды
«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 21:48
«Рух» подписал аргентинского защитника
«Рух» подписал аргентинского защитника
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 13:29
«Рух» в спарринге обыграл «Волынь»
«Рух» в спарринге обыграл «Волынь»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июля 22:00
«Рух» близок к подписанию игроков «Десны» и «Олимпика»
«Рух» близок к подписанию игроков «Десны» и «Олимпика»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 июня 18:48

Новости: Футбол

«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
Серия А (Италия)
22:27
Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»
Гвардиола обсудил с Гризманном переход в «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
22:12
Антюх: «Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста – выступать за «Динамо»
Антюх: «Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста – выступать за «Динамо»
Украинская Премьер-лига
21:50
«Арсенал» предлагал большую зарплату Рамосу, чем ПСЖ
«Арсенал» предлагал большую зарплату Рамосу, чем ПСЖ
Премьер-Лига (Англия)
21:30
«Шахтер» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
«Шахтер» сыграл вничью с «Шальке» в контрольном матче
Украинская Премьер-лига
21:10
Гречишкин перешел в турецкий клуб
Гречишкин перешел в турецкий клуб
Украинские легионеры
20:45
«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ
«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:23
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Вслед за «Олимпиком» из УПЛ может сняться «Рух»
Украинская Премьер-лига
20:05
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Миколенко заинтересовал итальянский гранд
Украинская Премьер-лига
19:45
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Все новости