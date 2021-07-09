Фото: ФК Рух

«Рух» подтвердил, что готов сняться с УПЛ.

Клуб через свой сайт сделал заявление, что прекратит свою деятельность, если им не разрешат играть на стадионе «Украина».

Накануне, УАФ понизила в категории стадион «Украина» и на нем запрещено проводить матчи УПЛ.

Состоялся очередной произвол в украинском футболе, который в очередной раз продемонстрировал, как «Царь всея футбола» и Вадим Костюченко в ручном режиме «управляют» футболом.

Сегодня, 9 июля 2021-го, служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала новый «Cписок стадионов, которые соответствуют структурным критериям четырех категорий УАФ». Согласно этому списку, в частности, стадион «Украина» лишен 3-й категории и переведен во 2-ю, а затем, проводить поединки УПЛ на нем не разрешается.

По странному совпадению, слухи и частные звонки со стен Дома футбола о такой перспективе появились в футбольной среде сразу после того, как «Рух» задекларировал именно стадион «Украина» как главный стадион для проведения домашних матчей во время процедуры аттестации на сезон 2021/2022, а само решение – непосредственно в ответ на совместное письмо трех профессиональных клубов Львова в премьер-лигу и ПФЛ Украины о готовности скоординировано планировать свои домашние матчи на этом стадионе и совместно готовить его к этим матчам.

Процессы разрушения отношений с «Ареной Львов» начались в начале 2021-го не по нашей инициативе. Новое руководство «Арены» совместно с УАФ решило повесить на львовских клубов-участников УПЛ львиную долю расходов на подготовку стадиона к матчам национальной сборной, которые планировались на март, да еще и принудительно выселили их из своего же стадиона, полностью поломав календарь соревнований элитной лиги национальных соревнований по футболу.

Решение по стадиону «Украина» – абсолютно заказное. Его заказчик, мы твердо убеждены – «Царь всея футбола». Исполнитель заказа – Вадим Костюченко. Цель заказа – показать, кто рулит в нашем футболе, кто здесь патрон и кому надо приходить на поклон и с кем решать вопросы.

Смеем напомнить уважаемым господам из УАФ: львовян еще никто на колени не ставил и не поставит. Можете в этом не сомневаться.

Подтверждением заказного характера решения по «Украине» является то, что в перечне стадионов 3-й категории остались арены, на которых, в отличие от стадиона «Украина», отсутствует подогрев, соответствующее освещение, из-за чего они не могли полноценно принимать матчи УПЛ в прошлом сезоне. Вашему вниманию общеизвестные примеры:

1. Стадион в Чернигове, на котором отсутствует подогрев, полностью аварийная трибуна и отсутствует сопутствующая инфраструктура – 3-й категории.

2. Стадион «Авангард» в Ужгороде, на котором отсутствует подогрев, система освещения не отвечает еще многим критериям УПЛ, – также 3-й категории.

3. На НТК им. В. Банникова, который не имеет 3-й категории, в случае необходимости, которую конечно же определяет УАФ (читай «Царь всея футбола»), можно проводить поединки УПЛ;

4. Есть также много вопросов и к стадионам в Кропивницкому, Черкассах, Николаеве. Но они 3-й категории.

Дело по стадиону «Украина» склепали на колене, в кратчайшее время, бездоказательно, в лучших традициях НКВД. А УАФ превратилась в Политбюро ЦК КПСС. Это не структура, которая развивает футбол, это структура, члены которой откровенно паразитируют на футболе и считают себя повелителями и вершителями судеб в украинском футболе.

На «Рух» осуществляется жесткое давление со стороны УАФ, которая своим решением может уничтожить еще один клуб УПЛ, стереть его с футбольной карты Украины. Переезжать и играть домашние матчи на стадионе другого города и становиться очередным клубом-бездомным не собираемся.

Работать и отдаваться на благо и развитие футбола в такой системе – нет смысла. Следовательно, официально заявляем, если до 3-го тура УПЛ, в котором «Рух» должен сыграть первый домашний матч в новом сезоне, руководство УАФ не позволит проводить матчи УПЛ на стадионе «Украина», «Рух» и профессиональная детская академия клуба прекратят свою деятельность».