«Рух» попросил УАФ о переносе кубкового матча против «Зари» с «Арены Львов»

Известна причина

Фото - Рух Львов

Матч 1/8 финала кубка Украины между «Рухом» и «Зарей» был перенесен в другое место. Встреча состоится на стадионе университета физической культуры.

Львовский клуб обратился в УАФ с просьбой о переносе поединка с «Арены Львов». Учитывая более мягкие требования регламента турнира к стадионам, в организации удовлетворили прошение.

Причиной данной просьбы «Руха» стало желание поберечь газон главной арены западной Украины. Львовянам далее предстоит непростой матч против «Александрии».

Ранее экс-защитник сборной Украины заявил, что «Мариуполь» и «Черноморец» будут биться с «Динамо» и «Шахтером» в кубке страны.