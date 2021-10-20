Поворознюк: «Подаем на «Рух» в КДК. Если они сыграют с «Минаем» – это будет скандал»
«Рух» попросит о переносе еще одного матча УПЛ
Ситуация с коронавирусом внутри команды не улучшилась
Фото: ФК Рух
«Рух» вскоре обратится в УПЛ по поводу переноса еще одного матча чемпионата Украины.
Ранее львовяне не сыграли против «Ингульца» из-за коронавируса в команде. Однако, за неделю ситуация внутри команды не сильно улучшилась.
Из-за этого «Рух» обратится в УПЛ с просьбой о переносе матча 12 тура чемпионата Украины с «Минаем».
Сообщается, что за это время побороли COVID-19 лишь три игрока. На самоизоляции находятся 16 футболистов, из которых – два голкипера.
Рушение будет принято в ближайшее время.
Матч «Рух» – «Минай» запланирован на 24 октября.