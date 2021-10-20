«Рух» попросит о переносе еще одного матча УПЛ

Ситуация с коронавирусом внутри команды не улучшилась

Фото: ФК Рух

«Рух» вскоре обратится в УПЛ по поводу переноса еще одного матча чемпионата Украины.

Ранее львовяне не сыграли против «Ингульца» из-за коронавируса в команде. Однако, за неделю ситуация внутри команды не сильно улучшилась.

Из-за этого «Рух» обратится в УПЛ с просьбой о переносе матча 12 тура чемпионата Украины с «Минаем».

Сообщается, что за это время побороли COVID-19 лишь три игрока. На самоизоляции находятся 16 футболистов, из которых – два голкипера.

Рушение будет принято в ближайшее время.

Матч «Рух» – «Минай» запланирован на 24 октября.