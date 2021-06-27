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«Рух» разнес соперника в контрольном матче

Аматорский клуб не сумел ничего противопоставить представителю УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
12:29
«Рух» разнес соперника в контрольном матче
Фото - Рух Львов

Львовский «Рух» провел первый контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Команда разгромила аматорскую «ЛеоКерамику».

В ворота представителя первой лиги Львовской области влетело шесть мячей. Все авторы голов – разные игроки.

В поединке не принял участие голкипер Юрий Панькив. Ветеран недавно присоединился к «Руху».

Контрольный матч

«Рух» – «ЛеоКерамика» 6:0

Голы: Бойчук, 25, Климчук, 35, Стаменкович, 60, Борячук, 62, Кузык, 73, Рунич, 81

«Рух» (первый тайм): Бандура, Лях, Белый, Зец, Гагун, Федорчук, Карасюк, Притула, Климчук, Бойчук, Литвиненко (Карабин, 26). 2 тайм: Бабичин, Сапуга, Стаменкович, Мысык, ГНП, Мартынюк, Кухарка, Кузык, Рунича, Русин, Борячук.

Сергей Стаднюк
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Рух

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