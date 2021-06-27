Новичок «Руха»: «Я родился в полигамной семье, у моего отца 4 жены. А всего нас 38»
«Рух» разнес соперника в контрольном матче
Аматорский клуб не сумел ничего противопоставить представителю УПЛ
Фото - Рух Львов
Львовский «Рух» провел первый контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Команда разгромила аматорскую «ЛеоКерамику».
В ворота представителя первой лиги Львовской области влетело шесть мячей. Все авторы голов – разные игроки.
В поединке не принял участие голкипер Юрий Панькив. Ветеран недавно присоединился к «Руху».
Контрольный матч
«Рух» – «ЛеоКерамика» 6:0
Голы: Бойчук, 25, Климчук, 35, Стаменкович, 60, Борячук, 62, Кузык, 73, Рунич, 81
«Рух» (первый тайм): Бандура, Лях, Белый, Зец, Гагун, Федорчук, Карасюк, Притула, Климчук, Бойчук, Литвиненко (Карабин, 26). 2 тайм: Бабичин, Сапуга, Стаменкович, Мысык, ГНП, Мартынюк, Кухарка, Кузык, Рунича, Русин, Борячук.