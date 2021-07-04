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«Рух» в спарринге обыграл «Волынь»

Команды продолжают подготовку к сезону в Украине

Футбол Украинская Премьер-лига
22:00
«Рух» в спарринге обыграл «Волынь»
Фото: Рух

В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» дома в спарринге обыграл луцкую «Волынь» из Первой лиги.

Контрольный матч.                                

«Рух» – «Волынь» 2:1

Голы: Притула (36), Борячук (55) – Сад (1)

«Рух»: Бандура, Стаменкович (Сапуга, 60), Белый (ГНП, 60), Гагун (Савчук, 60), Лях (Сыч, 60), Федорчук (Карасюк, 60), Мартынюк (Кухарук, 60) , Притула (Рунич, 60), Климчук (Бойчук, 60), Кузык (Карабин, 60), Борячук (Кондраков, 60).

Напомним, ранее «Рух» в спарринге разгромил аматорскую команду.

Карен Агабекян
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