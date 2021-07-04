Президент «Руха»: «Сборная Украины живет в моем отеле на коммерческой основе»
«Рух» в спарринге обыграл «Волынь»
Команды продолжают подготовку к сезону в Украине
Фото: Рух
В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» дома в спарринге обыграл луцкую «Волынь» из Первой лиги.
Контрольный матч.
«Рух» – «Волынь» 2:1
Голы: Притула (36), Борячук (55) – Сад (1)
«Рух»: Бандура, Стаменкович (Сапуга, 60), Белый (ГНП, 60), Гагун (Савчук, 60), Лях (Сыч, 60), Федорчук (Карасюк, 60), Мартынюк (Кухарук, 60) , Притула (Рунич, 60), Климчук (Бойчук, 60), Кузык (Карабин, 60), Борячук (Кондраков, 60).
Напомним, ранее «Рух» в спарринге разгромил аматорскую команду.