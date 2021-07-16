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«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной

Основным останется «Украина»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:05
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
Стадион Романа Шухевича / фото - Facebook

«Рух» заявил городской стадион Тернополя имени Романа Шухевича в качестве резервной домашней арены.

Основным домашним стадионом «Руха» остается «Украина» во Львове, который клуб заявлял еще в момент получения аттестации для участия в новом сезоне УПЛ.

«Рух» попросил УАФ прислать перечень недочетов «Украины», которые послужили главной причиной для решения лишить арену 3-й категории аттестации. Руководство обещает, что как только получит такой перечень – устранит все недочеты, чтобы стадион снова соответствовал 3-й категории.

В последнем товарищеском матче львовский клуб одержал победу.

 

Антон Кривенко
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