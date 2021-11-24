Руководство Катара заверило, что на ЧМ-2022 будут пускать представителей ЛГБТ-сообщества

При этом, законы государства до сих пор нетерпимы к однополым отношениям





Руководство Катара заверило, что болельщикам из ЛГБТ-сообщества разрешат посетить страну и матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем, слова которого приводит The Independent.



«Нас заверили, что ЛГБТ-сообществу позволят посетить Катар и поддержать команду. Мы спросили, смогут ли все наши болельщики, особенно из ЛГБТ-сообщества, приехать на турнир, и получили утвердительный ответ: в Катар приглашают абсолютно всех».

Отметим, что в Катаре ЛГБТ-сообщество находится под запретом.

Напомним, ранее FARE призвало наказать Беседина за слова о геях.