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Руководство Катара заверило, что на ЧМ-2022 будут пускать представителей ЛГБТ-сообщества

При этом, законы государства до сих пор нетерпимы к однополым отношениям

Футбол Чемпионат мира по футболу
24 ноября 11:58
Руководство Катара заверило, что на ЧМ-2022 будут пускать представителей ЛГБТ-сообщества

Руководство Катара заверило, что болельщикам из ЛГБТ-сообщества разрешат посетить страну и матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем, слова которого приводит The Independent.

«Нас заверили, что ЛГБТ-сообществу позволят посетить Катар и поддержать команду. Мы спросили, смогут ли все наши болельщики, особенно из ЛГБТ-сообщества, приехать на турнир, и получили утвердительный ответ: в Катар приглашают абсолютно всех».

Отметим, что в Катаре ЛГБТ-сообщество находится под запретом.

Напомним, ранее FARE призвало наказать Беседина за слова о геях.

Карен Агабекян
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ЛГБТ

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