Стали известны арбитры на матч «Заря» – ЦСКА София
Руководство «Зари» нашло неординарный способ сохранить Сайядманеша
Казалось бы, причем здесь Кочергин?
3 ноября 20:19
Фото - ФК Заря
Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш может остаться в клубе. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Ахмет Конанч.
Права на форварда принадлежат турецкому «Фенербахче». Его арендное соглашение истекает предстоящей зимой.
По информации источника, сумма выкупа за Сайядманеша в размере 3,5 млн евро является неподъемной для «Зари». Тем не менее, руководство клуба нашло выход из ситуации.
Отмечается, что луганчане предложили «Фенербахче» обмен иранца на хавбека Владислава Кочергина. Контракт с последним истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зари» отказался продлевать соглашение, за что был переведен в дубль.
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