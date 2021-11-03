Руководство «Зари» нашло неординарный способ сохранить Сайядманеша

Казалось бы, причем здесь Кочергин?

Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш может остаться в клубе. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Ахмет Конанч.

Права на форварда принадлежат турецкому «Фенербахче». Его арендное соглашение истекает предстоящей зимой.

По информации источника, сумма выкупа за Сайядманеша в размере 3,5 млн евро является неподъемной для «Зари». Тем не менее, руководство клуба нашло выход из ситуации.

Отмечается, что луганчане предложили «Фенербахче» обмен иранца на хавбека Владислава Кочергина. Контракт с последним истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зари» отказался продлевать соглашение, за что был переведен в дубль.