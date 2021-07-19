Варан на этой неделе станет игроком «Манчестер Юнайтед»
Руни: «Фанаты МЮ ждут трофеев. На Сульшера будет оказываться давление»
Экс-форвард уверен в бывшей команде
12:10
Фото: BBC
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился ожиданиями BBC от выступления команды в предстоящем сезоне.
«Сейчас они на таком этапе, когда фанаты жаждут успеха, трофеев. На Оле и его штаб в связи с этим будет оказываться давление.
Но можно увидеть, что они становятся все лучше. Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне».
МЮ в этом сезоне усилился Джейдоном Санчо и подпишет защитника «Реала» Рафаэля Варана.
Комментарии 0