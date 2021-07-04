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Руни назвал лучшего игрока чемпионата Европы

К сожалению, этот футболист уже не поднимет трофей чемпиона
Футбол Евро-2020
17:08
Руни назвал лучшего игрока чемпионата Европы
Уэйн Руни / фото - Sky Sports

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Уэйн Руни назвал хавбека сборной Франции Поля Погба – лучшим на этом Евро. Свое мнение «Шрек» высказал в колонке The Sunday Times.

«Как и многие люди, я считал французов будущими чемпионами Европы. Как команда они сильно разочаровали. Это особенно досадно для Поля Погба. Он был лучшим игроком турнира, пока Франция не вылетела. Пасы, которые он делал на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, были невероятными.

Погба помогло то, что его партнёром в центре полузащиты был Н’Голо Канте, но главной причиной, по которой он был так хорош, было его расположение. Погба играл глубже, чем обычно мы видим его в матчах за «Манчестер Юнайтед». Это позволяло ему подбирать мячи в зонах, где у него было больше времени и пространства для передач».

К сожалению, Погба больше не может порадовать болельщиков своей игрой, так как французы в драматичном поединке со Швейцарией потерпели поражение и покинули турнир.

Решающий пенальти в послематчевой серии не реализовал Килиан Мбаппе, который получил за это огромную порцию критики.

Швейцарцы же после победы над действующими чемпионами мира были близки к выходу в полуфинал, но снова доведя игру до серии пенальти, не смогли переиграть Испанию.

Напомним, все 4 полуфиналиста Евро имели на турнире огромное преимущество благодаря UEFA.

Павел Харченко
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Теги

сборная Франции (футбол) Поль Погба Уэйн Руни Килиан Мбаппе

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