Руни обратился в полицию из-за фото с полуголыми девушками

Легендарный футболист оказался в центре скандала

Уэйн Руни / фото - BBC

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни попал в скандальную ситуацию, сообщает Sky Sports.

Игрока застукали с тремя обнаженными девушками. Дамы позировали полуголыми возле крепко спящего англичанина, а на одном из фото Уэйн даже целуется с девушкой без бюстгальтера.

Стоит отметить, что экс-игрок уже 13 лет как находится в браке и имеет 4-х детей.

Представители игрока подали в жалобу из-за распространения этих фотографий, так как считают, что это была попытка шантажировать игрока.

Напомним, Руни рассказал о требованиях фанатов МЮ к команде и тренеру в следующем сезоне.