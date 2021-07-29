Руни прокомментировал свои фото рядом с обнаженными девушками

Экс-игроку стыдно перед своей семьей

Уэйн Руни / фото - GettyImages

Главный тренер «Дерби Каунти» из Чемпионшипа Уэйн Руни прокомментировал для Sky Sports скандальные фото, где он на вечеринке отжигает с полуголыми девушками:

«Я совершил ошибку. Я поехал на частную вечеринку с двумя друзьями. Я бы хотел попросить прощения у своей семьи, у клуба за изображения, циркулирующие в прессе, и оставить этот этап позади. Я благодарен «Дерби» за возможность вернуть клуб на тот уровень, который он заслуживает, и сделаю для этого все возможное».

Ранее бывший игрок МЮ обратился в полицию из-за шантажа, но в правоохранительных органах решили не продвигать это дело.

Распутные фото Руни с молодыми девицами вы можете увидеть здесь.