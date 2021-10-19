В «Ньюкасле» намерены пригласить тренера-победителя еврокубка
Руни заинтересован в должности главного тренера «Ньюкасла»
«Сороки» находятся в активном поиске нового наставника
12:30
Уэйн Руни / фото - Getty Images
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заинтересован в работе в «Ньюкасле».
Тренер «Дерби Каунти» готов возглавить «сорок» на короткий срок, если Стив Брюс уйдет из «Ньюкасла», сообщает ChronicleLive.
Английский «Ньюкасл» рассматривает троих главных кандидатов на должность наставника команды.
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