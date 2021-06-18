Русин прибыл в расположение «Днепра-1»

Вечер бокса от Top Boxing Generation. Видео трансляция
15:00
Нападающий «Динамо» Назарий Русин будет играть за «Днепр-1».
Сообщается, что 23-летний игрок уже прибыл в расположение днепрян. Также он провел тренировку вместе с командой.
Ранее сообщалось, что «Динамо» не рассчитывает на форварда в предстоящем сезоне. Пока неизвестны условия перехода.
Русин последние полсезона провел в «Легии». Правда, он конфликтовал с тренером и был переведен в дубль. Он успел сыграть лишь в Кубке Польши.
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