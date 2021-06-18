Русин прибыл в расположение «Днепра-1»

Форвард тренируется с командой

Фото: Legia.net

Нападающий «Динамо» Назарий Русин будет играть за «Днепр-1».

Сообщается, что 23-летний игрок уже прибыл в расположение днепрян. Также он провел тренировку вместе с командой.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не рассчитывает на форварда в предстоящем сезоне. Пока неизвестны условия перехода.

Русин последние полсезона провел в «Легии». Правда, он конфликтовал с тренером и был переведен в дубль. Он успел сыграть лишь в Кубке Польши.