Официально. Хорватский форвард продолжит выступления за «Днепр-1»
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Форвард уже выбрал себе номер
Назарий Русин / фото - Football24
Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин проведет следующий сезон в составе «Днепра-1».
Игрока уже заявили на новый сезон чемпионата Украины, где форвард будет выступать под 31-м номером, сообщает официальный сайт команды.
Русин отыграет предстоящую кампанию в «Днепре-1», перейдя из киевского клуба на правах аренды. Наставник команды Игор Йовичевич заявил, что форвард навяжет конкуренцию за место в составе Артему Довбыку.
Напомним, также днепряне арендовали хорватского форварда.