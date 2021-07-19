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Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ

Форвард уже выбрал себе номер
Футбол Украинская Премьер-лига
19:38
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Назарий Русин / фото - Football24

Нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин проведет следующий сезон в составе «Днепра-1».

Игрока уже заявили на новый сезон чемпионата Украины, где форвард будет выступать под 31-м номером, сообщает официальный сайт команды.

Русин отыграет предстоящую кампанию в «Днепре-1», перейдя из киевского клуба на правах аренды. Наставник команды Игор Йовичевич заявил, что форвард навяжет конкуренцию за место в составе Артему Довбыку.

Напомним, также днепряне арендовали хорватского форварда.

Павел Харченко
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Теги

СК Днепр-1 Назарий Русин Динамо Киев

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