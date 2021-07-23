Русин: «Я пропустил много, поэтому нужно начать с нуля»

Форвард стал игроком «Днепра-1»

Назарий Русин / Фото: ФК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Назарий Русин поделился ожиданиями от грядущего сезона в составе новой команды. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я хочу вернуться, начать играть. Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля и возвращаться на хороший уровень.

Собираюсь помочь команде занять то место, которая она хочет. В «Днепре-1» хороший коллектив, хорошие футболисты и очень сильный тренерский штаб. Думаю, все у нас получится».



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