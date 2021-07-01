Русин: «Знаю, что меня ждали в «Днепре-1», поэтому я рад переходу»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Назарий Русин прокомментировал свою аренду в «Днепр-1». Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Я разговаривал с агентом, и он сказал, что Днепр-1 хочет меня подписать, после чего я посоветовался с родителями и понял, что да, для меня это хороший вариант, потому что мне нужно сейчас все начинать с начала, чтобы снова играть в футбол на хорошем уровне. Поэтому я доволен, что приехал в Днепр.

Я видел матчи «Днепра-1» во втором круге, и тогда она очень хорошо играла и выглядела. Вообще, в Днепре хорошая команда, современные база и стадион, хорошие условия, высококвалифицированный тренерский штаб. Поэтому, надеюсь, что у нас все будет хорошо».