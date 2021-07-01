«Днепр-1» продлил аренду Игнатенко
Русин: «Знаю, что меня ждали в «Днепре-1», поэтому я рад переходу»
Нападающий проведет в команде один сезон
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Назарий Русин прокомментировал свою аренду в «Днепр-1». Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
«Хочу прийти и помочь команде и себе решить задачу на сезон. Рад переходу, ведь знаю, что меня здесь ждали, поэтому очень доволен, что оказался в Днепре-1.
Я разговаривал с агентом, и он сказал, что Днепр-1 хочет меня подписать, после чего я посоветовался с родителями и понял, что да, для меня это хороший вариант, потому что мне нужно сейчас все начинать с начала, чтобы снова играть в футбол на хорошем уровне. Поэтому я доволен, что приехал в Днепр.
Я видел матчи «Днепра-1» во втором круге, и тогда она очень хорошо играла и выглядела. Вообще, в Днепре хорошая команда, современные база и стадион, хорошие условия, высококвалифицированный тренерский штаб. Поэтому, надеюсь, что у нас все будет хорошо».
«Днепр-1» арендовал игрока на один сезон.
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