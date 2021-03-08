Рябоконь: «Первый гол игроки «Руха» привезли сами себе»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал разгромную победу над «Рухом» в матче 17-го тура УПЛ (4:0). Слова специалиста передает официальный сайт львовян.

В обороне также сегодня мы сыграли достаточно надежно. В первом тайме владели ощутимым преимуществом при позиционной игре. После перерыва больше использовали свободное пространство.

Никогда не комментирую игру соперника. Возможно, на игру повлиял первый пропущенный мяч, который футболисты «Руха» привезли сами себе. После перерыва они играли активно. Начало второй 45-минутки проходило с преимуществом именно «Руха», но мы хорошо сыграли на контратаках. Желаю львовянам успехов в следующих матчах.

Хотел бы поздравить своих футболистов с победой, а жен и вообще всех женщин с сегодняшним праздником. В международный женский день ребята сыграли для своих любимых половинок и матерей. Это мотивировало их. Настрой на игру был боевым.