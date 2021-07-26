Мороз: «Десна» преподнесла нам хороший урок во всем»
Рябоконь: «Селин правильно вошел в наш коллектив и в игру с «Черноморцем»
«Десна» разгромила соперника в 1-м туре УПЛ
Александр Рябоконь / Фото: ФК Десна
Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Черноморцем» (3:0) в матче 1-го тура УПЛ.
«Вся линия атаки – лидеры. Это Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский, Картушов. Сегодня их хорошо поддерживал Завийский.
Мне кажется, Селин со старта правильно вошел в коллектив и игру».
Напомним, в матче с «Черноморцем» дубль оформил Владислав Калитвинцев, а с конца 1-го тайма одесситы играли в меньшинстве.
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