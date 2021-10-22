Рыбалка рассказал о вариантах продолжения карьеры после «Сивасспора» помимо «Александрии»

Сергей Рыбалка / Фото - Сивасспор

Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о вариантах продолжения карьеры после завершения выступлений в «Сивасспоре».

Могли ли «потянуть» чемпионат Чехии? Конечно, почему нет? Мне бы хотелось набрать свои лучшие кондиции. Вижу по тренировкам, что набираю. Возможно, еще получится где-то поиграть. В той же Турции. Там в 32 – 33 можешь спокойно ехать. Там не смотрят в паспорт.