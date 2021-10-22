Форвард «Александрии»: «Операция прошла успешно. Нужна еще одна»
Рыбалка рассказал о вариантах продолжения карьеры после «Сивасспора» помимо «Александрии»
После вояжа в Турцию хавбек вернулся в Украину
Сергей Рыбалка / Фото - Сивасспор
Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о вариантах продолжения карьеры после завершения выступлений в «Сивасспоре».
Были из Чехии, приглашали на просмотр. Не хотелось бы называть. Были и кто вверху, и середняки. Но не хотел на просмотр, потому что сам не был уверен на 100%, как буду тренироваться, как мое колено будет себя вести.
Могли ли «потянуть» чемпионат Чехии? Конечно, почему нет? Мне бы хотелось набрать свои лучшие кондиции. Вижу по тренировкам, что набираю. Возможно, еще получится где-то поиграть. В той же Турции. Там в 32 – 33 можешь спокойно ехать. Там не смотрят в паспорт.
Рыбалка также сравнил «Динамо» Реброва и Луческу.
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