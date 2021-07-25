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Рыбка: «На «Металлист» все будут выходить с двойной мотивацией»

Вратарь присоединился к харьковскому клубу
Футбол Первая лига
25 июля 17:51
Рыбка: «На «Металлист» все будут выходить с двойной мотивацией»
Фото: ФК Металлист

Вратарь «Металлиста» Александр Рыбка поделился впечатлениями от пребывания в новой команде. Его слова приводит пресс-служба харьковчан.

– Прежде всего хочу сказать, что очень рад находиться в этом клубе. Коллектив тут очень хороший, сплоченный, который, я считаю, должен решать поставленные перед ним задачи. Будем делать все возможное, чтобы все задуманное руководством воплотить в жизнь.

– Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?

– Уверен, что легкой жизни нам ждать не приходится. Все будут выходить против «Металлиста» с двойной мотивацией. Но, еще раз повторюсь, приложим максимум усилий, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным для нас результатом.

Первый матч в Первой лиге «Металлист» сыграет с «Альянсом» 26-го июля.

Петр Приходько
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Металлист Александр Рыбка

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