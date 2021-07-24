Легендарный экс-игрок «Металлиста» может перейти в «Волчанск»
Рыбка: «Против «Металлиста» все будут выходить с двойной мотивацией. Легко не придется»
Голкипер харьковчан поделился ожиданиями от первого сезона после возрождения команды
24 июля 16:17
Александр Рыбка / Фото - ФК Металлист
Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка поделился в интервью пресс-службе клуба ожиданиями от старта дебютного сезона возрожденной команды в Первой лиге.
Прежде всего, хочу сказать, что я очень рад находиться в этом клубе. Коллектив тут очень хороший, сплоченный, который, я считаю, должен решать поставленные перед ним задачи. Будем делать все возможное, чтобы все задуманное руководством воплотить в жизнь.
Уверен, что легко нам не будет. Все будут выходить против «Металлиста» с двойной мотивацией. Но, еще раз повторюсь, приложим максимум усилий, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным для нас результатом.
Ранее защитник харьковчан Андрей Цуриков вернулся в «Александрию» на правах аренды.
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