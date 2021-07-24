Рыбка: «Против «Металлиста» все будут выходить с двойной мотивацией. Легко не придется»

Александр Рыбка / Фото - ФК Металлист

Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка поделился в интервью пресс-службе клуба ожиданиями от старта дебютного сезона возрожденной команды в Первой лиге.

Уверен, что легко нам не будет. Все будут выходить против «Металлиста» с двойной мотивацией. Но, еще раз повторюсь, приложим максимум усилий, чтобы каждая игра заканчивалась с положительным для нас результатом.