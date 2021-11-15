С итальянских клубов начнут снимать очки в случае задержки по зарплатам
В Серии А подготовили нововведение с этого сезона.
Лига будет снимать очки с команд в случае задержки зарплаты или невыполнения контрактных обязательств, сообщает Calcio e Finanza.
Отмечается, что лига проверит финансовое состояние команд уже в этом сезоне. К 16 ноября этого года все клубы Серии А должны предоставить финансовые документы, подтверждающие выплаты по всем контрактным обязательствам, а также в специальный пенсионный фонд. Это касается периода с 1 августа по 30 сентября 2021 года.
В случае, если клубом контрактные обязательства выполнены не будут, Серия А снимет с этой команды два очка.
Нововведения хотели ввести со следующего сезона, но решено было принять их уже сейчас.
Отметим, что Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб «Дженоа».
Комментарии 0