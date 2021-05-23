С клубом до смерти. «Атлетико» сожалеет о гибели юного фаната

14-летний фанат «матрасников» получил травму головы во время празднования чемпионства

Атлетико / фото - gettyimages

«Атлетико» на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью 14-летнего фаната во время празднования чемпионства:

«Потрясены печальной новостью о смерти молодого болельщика «Атлетико». Мы выражаем семье слова поддержки в этот момент боли».

«Матрасники» в трудной борьбе выиграли одиннадцатый титул чемпиона Испании в своей истории.

Напомним, Симеоне высказался о победе в национальном первенстве.