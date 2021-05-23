Куман поздравил «Атлетико» с победой в чемпионате
С клубом до смерти. «Атлетико» сожалеет о гибели юного фаната
14-летний фанат «матрасников» получил травму головы во время празднования чемпионства
09:43
Атлетико / фото - gettyimages
«Атлетико» на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью 14-летнего фаната во время празднования чемпионства:
«Потрясены печальной новостью о смерти молодого болельщика «Атлетико». Мы выражаем семье слова поддержки в этот момент боли».
«Матрасники» в трудной борьбе выиграли одиннадцатый титул чемпиона Испании в своей истории.
Напомним, Симеоне высказался о победе в национальном первенстве.
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