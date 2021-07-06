«Минай» и «Николаев» пока включены в состав участников Первой лиги
С «Минаем». ПФЛ опубликовала расписание первых 4 туров Первой и Второй лиг
Также в календаре второго по силе дивизиона Украины присутствует «Николаев»
Фото - ФК Минай
Жеребьека чемпионата Украины среди клубов Первой и Второй лиг состоялась сегодня, 6 июля. Пресс-служба ПФЛ опубликовала расписание первых четырех туров соревнований.
В обоих дивизионах борьба начнется 25 июля. С полным календарем можно ознакомиться на официальном сайте организации.
Отметим присутствие в Первой лиге «Миная» и «Николаева». Сообщалось, что закарпатцы могут повыситься в классе, а южане, наоборот, понизиться по собственному желанию.
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