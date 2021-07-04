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С небес на землю. Англия разнесла Украину, остановив в 1/4 финала ее путь на Евро

«Сине-желтые» пропустили четыре мяча
Футбол Сборная Украины
3 июля 23:50
С небес на землю. Англия разнесла Украину, остановив в 1/4 финала ее путь на Евро
Фото - UEFA

В четвертьфинале Евро-2020 Англия разгромила Украину.

Уже на четвертой минуте матча идеальной разрезающей передачей Стерлинг нашел Кейна. Тому оставалось лишь расстрелять Бущана.

На этом неприятности сборной Украины не закончились. Травму получил Кривцов. Вместо него на поле вышел Цыганков и команда перестроилась на схему с четырьмя защитниками.

Тем не менее, далее у «сине-желтых» было несколько неплохих подходов к воротам соперника. Однако англичане таки ушли на перерыв при минимальном преимуществе в счете.

А вот, начало второго тайма подопечные Андрея Шевченко откровенно провалили. За 18 минут Магуайр, Кейн и Хендерсон забили три мяча головой.

Далее команда «трех львов» несколько успокоилась. Но шансов на гол престижа украинцы создали немного. Далеко из ворот вышел Пикфорд, однако защитник заблокировал удар Яремчука по пустой рамке.

Англия вышла в полуфинал турнира. Там команда Гарета Саутгейта сыграет с Данией.

Евро-2020, 1/4 финала

Украина – Англия 0:4

Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов (Цыганков, 36), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Шапаренко, Матвиенко, Яремчук.

Англия: Пикфорд, Магуайр, Уокер, Стоунз, Шоу (Триппьер, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73).

Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол)

Комментарии 1

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4 июля 2021г. 00:45
Кто написал эту статью? Увольте его. "С небес на землю", "сине-жёлтые", "разгромила", "подопечные Андрея Шевченко", "удалось расстрелять Бущана", "неприятности сборной Украины" и все остальные перлы этого горе-писателя подобны злорадному "так вам и надо" чужому человеку, который понятия не имеет, скольким людям сейчас больно на душе и сколько было плачущих на трибунах. Невежество, косноязычие и непрофессионализм - вот как это называется.  Такое ощущение, что писал абсолютно чужой Украине человек в украинских СМИ, посмеиваясь и злорадствуя. Ты рад этому, Сергей Стаднюк? Прошу редакцию быть корректными в написании статей - вместо "мы" и "нас" не должно быть "подопечные" и "сине-жёлтые". Мы - украинцы, издание СМИ украинское. Прошу впредь быть корректными, поскольку "далее у сине-жёлтых было" ни в какие (как говорят в народе) ворота не лезет.
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