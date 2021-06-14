С Педриньо, но без сборников. Де Дзерби провел первую тренировку в «Шахтере»
Футболисты «Шахтера» приступили к подготовке к следующему сезону. Новоиспеченный главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби провел первую тренировку в новом клубе.
Сегодня, 14 июня, итальянский специалист в 16:00 собрал игроков на базе. Наставник представил команде свой тренерский штаб и провел 30-минутное занятие.
Работал вместе с коллективом недавний новичок «Шахтера» Педриньо. Также в составе присутствовали ранее арендованные другими клубами игроки и воспитанники академии. По понятным причинам отсутствовали представители сборной Украины.
Список игроков «Шахтера»
Вратари: Алексей Шевченко, Евгений Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовский
Защитники: Додо, Ефим Конопля, Витао, Валерий Бондаренко, Давид Хочолава, Исмаили, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси, Даниил Удод, Андрей Булеза
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Педриньо, Денис Шостак, Артур Микитишин
Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Сикан
Ранее «Шахтер» назвал соперников на сборе в Австрии.
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