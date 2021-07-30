«С такими в Украине не сталкивался» – Хацкевич шокирован российскими футболистами

Александр Хацкевич / Фото - ФК Ротор

Бывший тренер киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, чем его разочаровали российские футболисты.

Но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в «Роторе», они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался.