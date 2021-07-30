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«С такими в Украине не сталкивался» – Хацкевич шокирован российскими футболистами

Экс-тренер «Динамо» рассказал, чем был разочарован во время работы в «Роторе»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:54
«С такими в Украине не сталкивался» – Хацкевич шокирован российскими футболистами
Александр Хацкевич / Фото - ФК Ротор

Бывший тренер киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, чем его разочаровали российские футболисты.

Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В «Роторе» есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе.

Но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в «Роторе», они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался.

Напомним, Хацкевич был уволен из «Ротора» в марте текущего года.

Источник: Матч ТВ Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Хацкевич Динамо Киев Ротор

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