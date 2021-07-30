Матч «Динамо» против «Вереса» обслужит арбитр из Киевской области
«С такими в Украине не сталкивался» – Хацкевич шокирован российскими футболистами
Экс-тренер «Динамо» рассказал, чем был разочарован во время работы в «Роторе»
Александр Хацкевич / Фото - ФК Ротор
Бывший тренер киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, чем его разочаровали российские футболисты.
Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В «Роторе» есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе.
Но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в «Роторе», они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался.
Напомним, Хацкевич был уволен из «Ротора» в марте текущего года.
Комментарии 0