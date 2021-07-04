Сабо: «0:4 от Англии – это еще нормально»

Сборная Украины / фото - Getty Images

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил выступление сборной Украины в четвертьфинале против Англии. Специалист выделил Георгия Бущана, как лучшего игрока команды и заявил, что к следующему турниру национальную команду должен готовить Андрей Шевченко.

Англичане были сильнее и свежее, никуда от этого не деться. 0:4 – это еще нормально, потому что четвертый мяч был забит только на 63-й минуте, но англичане остановились. Они начали перекидывать мяч на своей половине, а мы им не мешали. Стали в центре поля и смотрели, как Англия передает друг другу мяч на своей половине. Игра уже была сделана. Не надо впадать в эйфорию, мол, мы такие сильные. Нет. У нас есть свои места. Не надо многим говорить, что вот мы, вот мы. Мы – не топ-команда, никуда мы от этого не денемся. То, что мы в топ-8 Евро – уже хорошо. Но считайте, что нам повезло с 3-м местом с 3 очками. Нужно оценивать свои силы, а не думать о том, чтобы мы обыграли Францию, Англию и другие команды.

Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли 3 матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил.

Бущан – №1 в сборной. Он ворвался в основной состав сборной и «Динамо». Забарный, но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой мальчик, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне так не понравился.

К ЧМ-2022 команду должен готовить Шевченко, однозначно. Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов о его смене даже не должно стоять».