Сабо: «Динамо» может обыграть и «Бенфику», и «Барселону»

Йожеф Сабо / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок «Динамо» Йожеф Сабо верит в киевскую команду перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

– А если не выиграют, то можно забыть об еврокубковой весне?

– Это только начало. Мы можем обыграть «Барселону», все может быть. Давайте будем говорить после первого круга.