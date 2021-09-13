Лига чемпионов. «Динамо» – «Бенфика». Онлайн трансляция
Сабо: «Динамо» может обыграть и «Бенфику», и «Барселону»
Легенда киевлян верит в команду
13 сентября 20:19
Йожеф Сабо / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок «Динамо» Йожеф Сабо верит в киевскую команду перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Бенфика» на сегодняшний день не так сильна. Это не команда, которую нельзя обыграть. Тем более, что у Луческу дисциплинированная команда, его футболисты знают, как играть. Особенно хороша у Мирчи игровая дисциплина. Также игроки киевского клуба хорошо готовы физически, они дадут бой. Может быть такое, что и выиграют у «Бенфики». Почему нет?
– А если не выиграют, то можно забыть об еврокубковой весне?
– Это только начало. Мы можем обыграть «Барселону», все может быть. Давайте будем говорить после первого круга.
«Динамо» примет «Бенфику» 14-го августа, начало встречи – в 22:00.
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