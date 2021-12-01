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Сабо: «Играть в Шотландии непросто. Это хорошая команда»

Экс-тренер – о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
16:25
Сабо: «Играть в Шотландии непросто. Это хорошая команда»
Фото: footballua.tv

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о сборной Шотландии, с которой «сине-желтым» сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

«Что думаю о том, что Украине попалась Шотландия в плей-офф квалификации чемпионата мира? Лучше не могло быть, потому что, наверное, ниже уровнем среди потенциальных соперников никого не было. Но давайте не будем спешить, рано радоваться. Шотландия сегодня — непростой соперник. Играть в Шотландии непросто. Фанаты там сумасшедшие. Все футболисты сборной Шотландии играют в чемпионате Англии. Это не просто так.

Шансы на победу в матче Шотландия — Украина 50 на 50. Победитель пары Уэльс — Австрия будет легче, чем Шотландия. Но давайте пока что говорить о шотландцах. Вторую игру пока что отложим. С шотландцами Украине играть в Глазго. Там будут сумасшедшие зрители. И еще раз повторю, что Шотландия — это хорошая команда.

Фартовый стадион для сборной Украины, так как там обыграли на Евро шведов? Конечно, фартовый. Сборной Украины с Андреем Шевченко там подфартило. Пусть и снова подфартит.

Но вопрос в том, подойдут ли наши футболисты в хорошем тонусе. Зинченко, Малиновский и Яремчук должны быть в хорошей форме. Также Ярмоленко, если он будет играть за «Вест Хэм». А футболистам из чемпионата Украины тяжело будет, так как матч с шотландцами будет в марте.

Еще есть время до поединка. Много времени пройдет. Но будем ждать этот матч и поддерживать сборную Украины».


Матч состоится 24 марта.

Источник: meta-ratings.com.ua
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Шотландии (футбол) Йожеф Сабо

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