Сабо: «Играть в Шотландии непросто. Это хорошая команда»

Фото: footballua.tv

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о сборной Шотландии, с которой «сине-желтым» сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

Шансы на победу в матче Шотландия — Украина 50 на 50. Победитель пары Уэльс — Австрия будет легче, чем Шотландия. Но давайте пока что говорить о шотландцах. Вторую игру пока что отложим. С шотландцами Украине играть в Глазго. Там будут сумасшедшие зрители. И еще раз повторю, что Шотландия — это хорошая команда.

Фартовый стадион для сборной Украины, так как там обыграли на Евро шведов? Конечно, фартовый. Сборной Украины с Андреем Шевченко там подфартило. Пусть и снова подфартит.

Но вопрос в том, подойдут ли наши футболисты в хорошем тонусе. Зинченко, Малиновский и Яремчук должны быть в хорошей форме. Также Ярмоленко, если он будет играть за «Вест Хэм». А футболистам из чемпионата Украины тяжело будет, так как матч с шотландцами будет в марте.

Еще есть время до поединка. Много времени пройдет. Но будем ждать этот матч и поддерживать сборную Украины».