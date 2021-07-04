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Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова

Здоровье подводит игрока
Футбол Евро-2020
17:32
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Виктор Цыганков / фото - Obozrevatel

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, почему никто не хочет покупать у киевского «Динамо» хавбека Виктора Цыганкова:

«Мне жалко, что у парня такое состояние все время. Его хотели продать, но никак не продадут, так как покупатели видят, что парень все время ломается, все время с травмой. Куда же покупать? Купить, а что дальше, если он не будет играть?

Пока что по нему надо ставить вопросительный знак, потому что он травмирован, приходит в себя и не может набрать былую форму. Способный футболист. Посмотрим, что будет дальше».

Цыганков ни разу за то этот чемпионат Европы не выходил в основном составе сборной Украины. В общей сложности, полузащитник вышел на поле в 4 матчах, появляясь с замены.

В матче с англичанами, где подопечные Андрея Шевченко потерпели сокрушительное поражение, Цыганков вышел на поле вместо травмированного Сергей Кривцова, но не смог помочь своей команде отыграться. Тем не менее, эта игра стала юбилейной для Виктора в футболке национальной команды.

Напомним, стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020.

Источник: Трибуна Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина – Англия Виктор Цыганков Динамо Киев

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