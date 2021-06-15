Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»
Сабо: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»
«Сине-желтые» уступили в конце матча
08:15
Фото: Footballua.tv
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо признался, что не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина (2:3) на Евро-2020.
«Игра всем понравилась - мне в том числе. Это была изумительная выдумка, тактический стиль, скоростная игра. Я не мог уснуть после игры.
Мне говорят: Наша команда защищалась. А они не защищались, когда наши атаковали? Да, Нидерланды больше контролировали игру, но нельзя забывать против какой команды играли.
Наши приняли вызов Нидерландов, отвечая атакой на атаку. Это был открытый футбол, который нужно внедрять в нашем чемпионате».
Украина установила рекордную безголевую серию на Евро.
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