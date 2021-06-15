Сабо: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»

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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо признался, что не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина (2:3) на Евро-2020.

Мне говорят: Наша команда защищалась. А они не защищались, когда наши атаковали? Да, Нидерланды больше контролировали игру, но нельзя забывать против какой команды играли.

Наши приняли вызов Нидерландов, отвечая атакой на атаку. Это был открытый футбол, который нужно внедрять в нашем чемпионате».