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Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»

Сборная Украины осталась без одного из лидеров
Футбол Сборная Украины
18:49
Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Футбольный эксперт Йожеф Сабо высказался о невызове Руслана Малиновского в сборную Украины на октябрьские матчи.

«Невызов Малиновского – это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: «Улетел – хорошо, что улетел», «Много говорит – вызову вместо него другого».

Не вызвать Малиновского в сборную – это очень плохо. Для меня Руслан – один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия – Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко – и уже есть команда.

У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.

Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины – это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи».


Ранее стало известно, что Александр Петраков также не хотел вызывать и Александра Караваева, но затем поменял свое решение.

Источник: 1927.kiev.ua Петр Приходько
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Теги

Руслан Малиновский Александр Петраков

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