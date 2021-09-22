Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»
Футбольный эксперт Йожеф Сабо высказался о невызове Руслана Малиновского в сборную Украины на октябрьские матчи.
«Невызов Малиновского – это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: «Улетел – хорошо, что улетел», «Много говорит – вызову вместо него другого».
Не вызвать Малиновского в сборную – это очень плохо. Для меня Руслан – один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия – Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко – и уже есть команда.
У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.
Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины – это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи».
Ранее стало известно, что Александр Петраков также не хотел вызывать и Александра Караваева, но затем поменял свое решение.
Комментарии 0