Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Футбольный эксперт Йожеф Сабо высказался о невызове Руслана Малиновского в сборную Украины на октябрьские матчи.

Не вызвать Малиновского в сборную – это очень плохо. Для меня Руслан – один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия – Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко – и уже есть команда.

У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.

Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины – это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи».